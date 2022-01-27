Подозреваемого в убийстве таксиста в Санкт-Петербурге арестовали

Арестован подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта «Пулково» в Петербурге. Ранее он был задержан в Пензе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юнусджону Юсупову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации СУСК Санкт-Петербурга, подозреваемый в убийстве таксиста 18-летний молодой человек был задержан в Пензе, после чего доставлен в Петербург для избрания меры пресечения.

Следствие предполагает, что 22 января обвиняемый поссорился с 26-летним водителем такси и несколько раз ударил того ножом. В результате пострадавший скончался на месте. Суд постановил арестовать подозреваемого до 22 марта.

Ранее сообщалось, что в Кирове местный житель попытался задушить водителя такси, которому накинул веревку на шею. Злоумышленника нашли и задержали, против него завели дело о покушении на убийство.