Кировчанин попытался задушить таксиста

В Кирове местный житель попытался задушить водителя такси, которому накинул веревку на шею. Злоумышленника нашли и задержали, против него завели дело о покушении на убийство, сообщили на сайте регионального СК.

Все произошло в Рождество, 7 января. Водитель такси приехал на заказ к одному из домов на Мостовицкой улице. К нему в салон на заднее сиденье сел 21-летний пассажир. Он накинул веревку на шею 34-летнего таксиста, но тот оказал ему сопротивление. После этого душитель поспешил ретироваться. Он выбежал из машины и скрылся с места. Но вскоре его нашли и задержали.

Против нападавшего завели дело по статье «Покушение на убийство». Расследование еще не закончено. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливаются мотивы преступления. Задержанный дожидается суда, где ему изберут меру пресечения.

В декабре в Санкт-Петербурге пассажир угрожал таксисту пистолетом и угнал его машину.

Ранее в Реутове женщина забралась на крышу такси, решив, что водитель запросил за поездку слишком много денег. Буйную пассажирку запечатлели на видео.