Подозреваемого в убийстве судебных приставов в Сочи признали вменяемым

Мужчина, застреливший двух судебных приставов, которые прибыли для сноса принадлежащего ему «самостроя» в Сочи, был признан вменяемым. Теперь его ждет суд, сообщил Следственный комитет.

Трагические события разыгрались в июне 2021 года. По данным следствия, мужчина не хотел добровольно сносить самовольно возведенную им постройку. Когда это прибыли делать судебные приставы со спецтехникой, он дважды выстрелил в них и убил на месте.

Кроме того, взбунтовавшийся житель Сочи стрелял и по автопогрузчику, предназначенному для сноса, и ущерб соответствующему сочинскому предприятию составил более 150 тысяч рублей.

Экспертиза показала, что стрелок является вменяемым и не нуждается в принудительном лечении у психиатра. Сам он заявил, что раскаивается в содеянном.

Дом в Сочи, из-за которого убили двух приставов, снесли через месяц после убийства. Это трехэтажное здание по улице Просвещения в Сочи было признано незаконной постройкой еще в 1986 году.