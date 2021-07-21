Дом в Сочи, из-за которого убили двух судебных приставов, снесли

В Сочи демонтировали признанный самостроем дом, из-за которого в июне были убиты двое судебных приставов, сообщил сайт Sochi24.tv. со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Трехэтажный дом по улице Просвещения в Сочи был признан незаконном постройкой еще в 1986 году.

«Вартан Кочьян являлся владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Самовольное строение снесли по решению суда», — пояснили в пресс-службе.

В июне 2021 года, во время выселения дома, Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов. Мужчина арестован, он признал вину и раскаялся, написал «Взгляд».