Подозреваемого в убийстве ребенка задержали под Орлом через 16 лет

В Орловской области сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя по подозрению в совершении убийства 11-летнего мальчика. Преступление было совершено в 2005 году. Мужчина сейчас обвиняется в ряде преступлений в отношении детей.

Как стало известно МВД «Медиа», задержанный дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Он указал примерное место гибели ребенка. Там найдены костные останки и фрагменты одежды. Они отправлены на экспертизу.

«Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве девятилетней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей», — сообщили там.

В 2005 году мальчик ушел из села Казарь и не вернулся домой. Поиски ребенка с участием волонтеров результата не дали. Через несколько месяце местный житель нашел в лесу велосипед, который принадлежал школьнику. Пропавший был объявлен в федеральный розыск. Расследование его исчезновения несколько раз возобновлялось.

После убийства в Тюмени девятилетней школьницы в даркнете были обнаружены закрытые чаты педофилов. Они обсуждали свои предпочтения и способы влюбить в себя ребенка.

В конце октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил RT, что правительство поддержало законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.