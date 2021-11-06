Закрытые чаты педофилов нашли в Сети после убийства девочки в Тюмени

Жительница Тюмени после убийства девятилетней школьницы заинтересовалась расследованиями в отношении педофилов. Она стала искать в Сети информацию о том, как их разоблачить и понять их психологию, чтобы уберечь своих детей от возможной угрозы. Во время расследования женщина выяснила, что эти люди не сильно стремятся спрятаться и обсуждают свою манию к несовершеннолетним в специальных чатах.

Об этом женщина рассказала Ura.ru.

«Я искала информацию о том, как себя ведут педофилы, какие приемы они применяют для того, чтобы расположить к себе детей. И мне посоветовали скачать анонимный браузер: мол, он поможет найти скрытые сайты. Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!» — отметила она.

Собеседница рассказала агентству, что открытие ее шокировало. Она не ожидала, что люди могут настолько спокойно обсуждать такие темы в Сети, даже в даркнете — сегменте глобальной сети, в который можно попасть только с помощью специального программного обеспечения. Однако установить его на свой компьютер не так сложно.

Женщина отметила, что нашла один из форумов, пользователи которых в открытую обсуждали свое отношение к несовершеннолетним. Под разные интересы в нем были созданы отдельные темы: от способов влюбить в себя ребенка до инцеста родителей и детей.

Там же обсуждали и убийство школьницы, которое произошло летом в Тюмени. Пользователи отмечали, что девочка была красивой, а также допускали, что подозреваемый в ее убийстве не виноват. По их словам, его оклеветали, чтобы раскрыть громкое дело до выборов в Госдуму в сентябре.

В других беседах пользователи форума обсуждали, какое телосложение детей их больше всего привлекает и почему, а также делились своими предпочтениями в возрасте несовершеннолетних. Чаще всего педофилы выбирают детей от семи до 12 лет, но некоторые обращают внимание даже на двухлетних. При этом ребятами старше 15 лет почти не интересуются.

Девочек на форуме называют белочками, мальчиков — зайцами. Самих себя педофилы называют медведями. Они также поздравляют друг друга с педоименинами — днем, когда человек понял, что его привлекают несовершеннолетние. Кроме того, они делятся друг с другом реальными историями своих противозаконных действий по отношению к жертвам, а также оправдывают свои действия тем, что педофилия — не преступление, а особенность личности. Помимо интереса к детям, пользователи обсуждают и другие темы: от политики до искусства.