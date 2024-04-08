Криминал 08 апреля 2024, 04:26 Подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского задержали в Твери Baza: в Твери задержали подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье Pixabay

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Вероятного подозреваемого в расстреле подмосковных полицейских задержали в Твери. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину задержали около полуночи в жилом доме в микрорайоне Химинститут. Возможного подозреваемого вычислили по поступившей в полицию ориентировке на мотоцикл.

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По данным Baza, мужчину доставили в отделение полиции, с ним проводят следственные действия для выяснения его причастности к расстрелу правоохранителей в Подмосковье.

Ранее подозреваемого в убийстве полицейского заметили на дороге, он направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Правоохранители перекрыли съезд с трассы М10 на М11 и объявили план «Сирена».