Подозреваемого в убийстве кубинки арестовали на 2 месяца. Видео

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал 39-летнего Александра Александрова. Его подозревают в убийстве уроженки Кубы Лоурен Моралес Фернандес в Москве. Об этом сообщила пресс-служба суда. В распоряжении «360» оказалось видео из суда.

Александрова ведут по коридору и сажают на скамью подсудимых. Из-за пандемии он в маске, его лица не видно. У него разбита верхняя часть носа. Когда подозреваемого усадили на скамью, он сначала посмотрел в камеру, а потом уставился в одну точку.

Обнаженное тело кубинки Лоурен Моралес Фернандес нашли возле мусорного бака на Кастанаевской улице в Москве. Она пропала вечером 19 мая. Через три дня девушка начала писать своей подруге, с которой вместе жила на 7-й улице Текстильщиков, что ее похитили и попросила денег. Потом с ее номера начали приходить фотографии, на которых она сидит голая и связанная скотчем. В сообщениях кто-то требовал 30 тысяч рублей выкупа. В противном случае неизвестный обещал отрезать девушки части тела.

Полиция взяла штурмом квартиру, где удерживали кубинку, однако спасти 22-летнюю девушку не удалось.