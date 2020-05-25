Опубликованы фото со взятой в заложники кубинкой. Труп девушки нашли позже в Москве

Неизвестный похитил в Москве 22-летнюю кубинку. Он раздел девушку догола, связал и вымогал деньги у ее знакомых. Позже ее нашли мертвой на мусорке. В распоряжение «360» попали фотографии связанной заложницы и ее переписка с подругой.

На кадрах видно, что руки и ноги кубинки связаны скотчем, а на голову ей надели что-то похожее на мешок.

В переписке ее подруга, которой она написала, сообщает, что собирается пойти в банк и перевести вымогателю 10 тысяч рублей. Заложница отвечает, что ему нужно 30 тысяч рублей. На все про все преступник дал полчаса.

Обнаженное тело кубинки Лоурен Моралес Фернандес нашли возле мусорного бака на Кастанаевской улице в Москве. Она пропала вечером 19 мая. Через три дня девушка начала писать своей подруге, с которой вместе жила на 7-й улице Текстильщиков, что ее похитили и ей нужны деньги. После этого с ее номера пришли фото девушки в связанном виде и угрозы, что жертве начнут отрезать части тела, если не будет денег.

Как написал Telegram-канал Baza со ссылкой на версию следствия, погибшая подрабатывала в Москве проституцией. Квартиру, где ее удерживали, взяли штурмом. Спасти кубинку не удалось.