Криминал 31 мая 2023, 15:00 Подозреваемого в убийстве главы администрации в Дагестане задержали МВД: подозреваемым в убийстве главы администрации села Рубас стал 58-летний местный житель

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Полицейские задержали подозреваемый в убийстве главы администрации села Рубас, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану. Задержанным оказался 58-летний местный житель, он уже дал признательные показания.

«Сегодня примерно в 12:00 у своего дома был убит 62-летний житель села Рубас Дербентского района. Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном», — уточнили в полиции.

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Задержанный рассказал, что у него был конфликт с убитым из-за недвижимости. Решить проблему мирным путем не удалось.

«То, что случилось, уже случилось. Он (убитый — прим. ред.) мои дома продал, этот человек сделал меня бомжом», — заявил задержанный.

Днем 31 мая в Дагестане погиб глава администрации села Рубас Дербентского района Гаджикурбан Байрамбегов. В него выстрелили, когда он выходил с работы. Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. Прибывшие медики лишь констатировали смерть. По словам пресс-секретаря главы администрации Дербентского района Айдына Мамедова, Байрамбегов погиб от ранения в сердце.