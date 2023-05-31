Криминал 31 мая 2023, 13:47 Главу администрации села в Дагестане расстреляли на выходе с работы Главу администрации села Рубас в Дагестане Байрамбегова расстреляли неизвестные

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В Дагестане убили главу администрации села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Неизвестные расстреляли его на выходе с работы и скрылись, сообщил Telegram-канал «112».

Гаджикурбан Байрамбегов выходил из здания администрации, когда в него выстрелили. Нападавшие уехали с места преступления на автомобиле, полиция объявила их в розыск и начала выяснять мотивы убийства.

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Пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов сообщил «Известиям», что чиновник умер от огнестрельного ранения в сердце. Бригада скорой помощи констатировала его смерть.

В соцсетях появилось видео с места преступления. На нем мужчину на дороге накрыли простыней, рядом столпились люди, встали легковые машины и карета скорой помощи.

Суд в Дагестане вынес приговор по делу об убийстве предпринимателя в начале 2022 года. Участника группировки отправили на 17 лет в тюрьму.