Подозреваемого в убийстве двух сестер в Кызыле арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве двух сестер в городе Кызыл арестовали на два месяца. Ему также предъявили обвинение. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Туве Алла Нурсат.

«Мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств», — сообщила Нурсат.

В ведомстве отметили, что накануне правоохранители получили сообщение, что у многоквартирного дома лежат тела двух девочек. Младшая сестра умерла на месте, а старшая скончалась в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия, где видно, как молодого человека выводят из квартиры.

Известно, что подозреваемый снимал комнату у матери пострадавших девочек. По версии следствия, 30 октября мужчина вернулся домой около 22:00 часов. Он сделал девочкам несколько замечаний, чтобы те не шумели. После в районе трех часов ночи мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа. Расследование уголовного дела продолжается.