Мать забрала девочек из приемной семьи и оставила на уголовника. История убийства в Туве

Ранее судимого тувинца задержали после гибели двух сестер девяти и 14 лет. По информации СМИ, он выбросил их из окна восьмого этажа из-за того, что девочки шумели. Дети воспитывались в приемной семье, но недавно их забрала биологическая мать. Опеке об этом никто не сообщил.

Детей с тяжелыми травмами нашли на земле у дома в Кызыле утром 31 октября. Младшая девочка скончалась на месте, а старшая — в больнице.

В полицию позвонила соседка. Она проснулась от громкого хлопка, который сначала приняла за взрыв, но затем услышала крики и попросила супруга проверить, что случилось.

Что известно о подозреваемом

Под подозрением оказался 23-летний местный житель, ранее судимый по нескольким статьям УК. Он, по некоторым данным, снимал комнату в квартире, где жили дети. Его уже задержали. Источник «Известий» сообщил, что подозреваемый мог быть родственником семейства. Соседка заявила, что раньше подозреваемого не видела.

По данным Telegram-канала Shot, он скинул детей с балкона из-за того, что они шумели. В квартире якобы была и третья сестра, но она спала, поэтому осталась в живых. По информации «Известий», сам подозреваемый рассказал, что конфликт случился из-за того, что девочки хотели уйти из квартиры. РИА ФАН со ссылкой на источник сообщило, что мать просила квартиранта присмотреть за девочками, пока она на работе.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве двух малолетних. Для задержанного это дело, предположительно, стало третьим. В мэрии Кызыла сказали, что он находился в розыске и проходил по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и угоне автомобиля.

Что известно о семье погибших

Мать девочек в момент гибели детей была на работе. Она брала ночные смены и сдавала комнату в квартире. Соседка подтвердила, что та редко бывала дома с дочерями, потому что постоянно работала.

Мать девочек ранее была судима семь раз. Ее обвиняли по статьям о грабеже, умышленном причинении вреда здоровью разной степени тяжести, хранении наркотиков и дезорганизации деятельности колонии, где она отбывала срок.

Также она была лишена родительских прав за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Сестры жили в приемной семье. Взрослые были знакомы с биологической матерью, незадолго до происшествия они отдали ей сестер, но в органы опеки не сообщили. Об этом сообщили в официальной группе мэрии Кызыла «ВКонтакте». По версии РИА ФАН, мать вынудила приемную семью отдать ей детей угрозами.

В феврале 2021 года женщина подала заявление о переезде в Абакан для обучения. После этого ее поставили на учет в УМВД Хакасии. О переезде в Кызыл правоохранителей она не уведомляла.

Председатель правительства Тувы Владислав Ховалыг выразил свои соболезнования родственникам погибших девочек и отметил, что в начале учебного года детей перевели в школу Кызыла из города Тоджи. Школа, как и приемная семья, не сообщила об этом в органы опеки.

Ховалыг подчеркнул необходимость усилить весь социальный блок республики. Во время аппаратного совещания с членами правительства он поручил оказать семье погибших детей всю необходимую моральную и материальную поддержку, передает РИА «Новости».