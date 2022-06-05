Подозреваемого в убийстве девочки в Немчиновке отправили на два месяца в СИЗО

Суд избрал в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девочки в селе Немчиновка Одинцовского округа, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцово, меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа», — говорится в сообщении прокуратуры.

Тело 17-летней девочки нашли в Немчиновке в заброшенном здании 3 июня. Возбудили уголовное дело. Следствие предварительно установило, что девочка проводила время в компании сверстников. Когда она осталась наедине с одним из них, у нее произошел конфликт с подростком. Мальчик нанес ей множество ножевых ранений и скрылся. На следующий день подозреваемого задержали и допросили. Провели обыски, изъяли одежду, телефоны и другие предметы. Назначили ряд экспертиз.