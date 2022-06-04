СК раскрыл подробности об убийстве девушки в заброшенном здании в Подмосковье

В убийстве 17-летней девушки в селе Немчиновка в Подмосковье подозревается ее сверстник. Молодой человек задержан, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По предварительным данным следствия, накануне школьница отдыхала в компании знакомых. В какой-то момент она осталась наедине с одним из подростков. Между ними произошел конфликт. Во время ссоры юноша нанес девушке множество ударов ножом, а потом скрылся.

Источник фото: mosobl.sledcom.ru

Тело погибшей обнаружили в заброшенном здании. На место оперативно прибыла следственная группа. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали и допросили. По месту жительства подростка провели обыск, изъяв одежду, телефоны и другие предметы, которые имеют значение для расследования. В рамках следствия назначены судебно-медицинская, генетическая и трасологическая экспертизы. Запланировано проведение очных ставок и допрос свидетелей. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.