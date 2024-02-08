Криминал 08 февраля 2024, 12:11 Подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Москве СК задержал подозреваемого в убийстве человека на юго-западе Москвы в 2002 году РИА «Новости»

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В Москве задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью, который привел к смерти человека в 2002 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам ведомства, в декабре 2002 года двое мужчин употребляли алкоголь в квартире на Ленинском проспекте. Во время конфликта один из них нанес другому несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Эти травмы привели к смерти потерпевшего в больнице.

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Обвиняемого уже рассматривали как причастного к совершению этого преступления, но из-за неверно указанных личных данных его не удалось найти. Спустя 20 лет следователи пересмотрели материалы дела, что позволило установить личность подозреваемого.

Ему предъявили обвинение. Во время допроса он сознался в совершении преступления, сообщив, что поводом стала бытовая ссора. Следствие выяснило, что мужчину до этого уже привлекали к уголовной ответственности за пределами России. Он был участником преступной группировки, убившей человека ради грабежа. Следственные действия и сбор улик продолжаются.

Ранее москвичку заподозрили в смертельном отравлении арендодателя более 20 лет назад. Во время конфликта она подмешала в бутылку с алкоголем лекарство.