Криминал 31 марта 2023, 19:35 Подозреваемого в получении взятки замгубернатора Ненецкого автономного округа отправили в СИЗО Суд арестовал на 2 месяца замгубернатора Ненецкого автономного округа по делу о взятке РИА «Новости»

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Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского отправили в следственный изолятор. Решение об аресте принял Ломоносовский районый суд Архангельска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.

«Арестован на два месяца», — отметили в ведомстве.

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Блощинского заключили под стражу до 29 мая. О задержании замгубернатора НАО стало известно 30 марта. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, при помощи посредника Блощинский потребовал от представителя коммерческой компании «откат» — 10% от прибыли, которую организация получила по государственному контракту в ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение». Заместителю губернатора НАО передали около двух миллионов рублей.

В итоге против Блощинского и его помощника возбудили уголовные дела. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По месту жительства и работы подозреваемых проводят обыски и изымают важную документацию.