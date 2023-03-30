Криминал 30 марта 2023, 17:22 Замглавы Ненецкого автономного округа задержали по подозрению в получении крупной взятки СК: замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению во взяточничестве РИА «Новости»

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Заместителя губернатора Ненецкого автономного округа задержали. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, с помощью посредника замглавы НАО потребовал от представителя коммерческой организации взятку в размере 10% от прибыли, которую фирма получила по госконтракту в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Подозреваемому передали порядка двух миллионов рублей.

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«Сегодня подозреваемых задержали сотрудники РУФСБ России по Архангельской области», — отметили в ведомстве.

На основе полученных материалов против заместителя губернатора региона и его подчиненного, который выступил в деле в качестве посредника, возбуждены уголовные дела.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства получения взятки. Специалисты проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемых и изымают документы.

Накануне правоохранители задержали врио заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову. Их также подозревают в получении взяток в особо крупном размере.