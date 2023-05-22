Важное 22 мая 2023, 13:36 Подозреваемого в подготовке теракта арестовали в Оренбурге ТАСС: суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Оренбургской области РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Оренбурга арестовал подозреваемого в подготовке теракта в регионе. Об избрании меры пресечения сообщил ТАСС. О задержании 26-летнего мужчины, работавшего на Службу безопасности Украины, стало известно 22 мая.

Фигурант дела о теракте — житель города Новотроицка. В СИЗО, согласно постановлению суда, он пробудет до 21 июля этого года.

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По информации силовиков, мужчина действовал по указанию СБУ, готовя теракты в военкомате и отделе УФСБ. По данным ведомства, злоумышленник собирался в последующем принимать участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Операцию по его задержанию сотрудники ФСБ провели вместе с коллегами из МВД. Подробности дела в ведомстве разглашать не стали, как и личные данные фигуранта. Расследование преступления продолжается.