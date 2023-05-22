Криминал 22 мая 2023, 09:49 Готовившего теракты по заказу СБУ жителя Оренбургской области задержала ФСБ ФСБ сообщила о задержании работавшего на СБУ жителя Оренбургской области РИА «Новости»

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Жителя Оренбургской области, готовившего по заданию СБУ теракты в отделе ФСБ и военкомате, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Операцию по задержанию 25-летнего подозреваемого провели совместно с сотрудниками МВД. В ФСБ подчеркнули, что в результате слаженной оперативной работы удалось предотвратить теракт в Новотроицке.

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Мужчина, подозреваемый в ряде преступлений, по данным ведомства, действовал по указанию украинских спецслужб и планировал поджоги шкафа релейной защиты и автоматики на станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомата в Орске и отдела ФСБ.

В последующем подозреваемый хотел участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ против Вооруженных сил России, заключили в ведомстве.

Расследование преступлений продолжается. Данные о личности подозреваемого пока не разглашаются.