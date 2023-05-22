22 мая 2023, 09:49
Готовившего теракты по заказу СБУ жителя Оренбургской области задержала ФСБ
ФСБ сообщила о задержании работавшего на СБУ жителя Оренбургской области
Жителя Оренбургской области, готовившего по заданию СБУ теракты в отделе ФСБ и военкомате, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил ТАСС.
Операцию по задержанию 25-летнего подозреваемого провели совместно с сотрудниками МВД. В ФСБ подчеркнули, что в результате слаженной оперативной работы удалось предотвратить теракт в Новотроицке.
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Мужчина, подозреваемый в ряде преступлений, по данным ведомства, действовал по указанию украинских спецслужб и планировал поджоги шкафа релейной защиты и автоматики на станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомата в Орске и отдела ФСБ.
В последующем подозреваемый хотел участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ против Вооруженных сил России, заключили в ведомстве.
Расследование преступлений продолжается. Данные о личности подозреваемого пока не разглашаются.
ФСБ
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