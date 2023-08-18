Происшествия 18 августа 2023, 16:12 Почти 60 человек отравились шаурмой во Владимире Роспотребнадзор: 56 человек, в том числе 13 детей, отравились шаурмой во Владимире РИА «Новости»

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Во Владимире 56 человек почувствовали себя плохо после еды. Все они ели шаурму, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В настоящий момент выявлено 56 случаев обращений за медицинской помощью, в том числе 13 детей», — заявили в ведомстве.

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Сначала сообщалось о 17 заболевших, чуть позже — о 33. Предварительные результаты лабораторных исследования показали, что пища оказалась заражена сальмонеллой.

В городе начали проверку нескольких предприятий, где готовили шаурму. Роспотребнадзор сотрудничает также со Следственным комитетом и прокуратурой.

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Одна из версий отравления людей — использование для приготовления шаурмы некачественной продукции.

Главе ведомства Александру Бастрыкину доложили о произошедшем.