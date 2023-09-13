Криминал 13 сентября 2023, 16:55 Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо прохожего в центре Москвы Суд арестовал подозреваемого в нападении с перцовым баллончиком в центре Москвы

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Суд заключил под стражу мужчину по обвинению в разбое на улице Казакова в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении разбоя», — уточнили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, обвиняемый распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайно встреченного знакомого, который ждал транспорт на остановке. Затем он взял его рюкзак и покинул место происшествия.

Потерпевший заявил, что обвиняемого привлекла банковская карта, которую он убрал в рюкзак на глазах злоумышленника.

Ранее мужчину с самодельным мачете задержали на Алма-Атинской улице в Москве, где он развязал конфликт с незнакомцем, а потом полез в драку. Правоохранители нашли у него дома целую коллекцию оружия.