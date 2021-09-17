Подозреваемого в нападении на полицейский участок и убийстве трех человек россиянина задержали

Задержан 54-летний подозреваемый в нападении на полицейский участок в Лисках и убийство трех человек. Речь идет о Викторе Мирском, который 16 сентября напал на отделение полиции и расстрелял семью из трех человек в Воронежской области.

Его задержали в поселке Подгорный участковый вместе с инспекторами ГИБДД. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Также эту информацию со ссылкой на правоохранительные органы передал ТАСС.

«Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали подозреваемого», — заявил собеседник агентства.

Также он рассказал, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление. Информацию о задержании мужчины подтвердили в МВД.

Мирской, по данным СМИ, напал на отделение полиции в городе Лиски рано утром 16 сентября. На нем были военная форма и бронежилет, также с собой у мужчины было оружие. Он пытался попасть в здание с помощью взрывного устройства, которое установил на входную дверь. Позже он уехал на автомобиле «Нива» в сторону Острогожска.

По предварительным данным, до этого он мог убить семью после конфликта, возникшего на бытовой почве. Мужчину объявили в розыск. По факту случившегося СК открыл уголовное дело об убийстве и о посягательстве на жизнь силовиков с применением взрывного устройства.