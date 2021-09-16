СК возбудил дело после серии нападений под Воронежем

Следователи завели дело после убийства семьи и подрыва входной двери отдела полиции в Лисках Воронежской области. Преступника все еще ищут.

Уголовное дело возбуждено по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь силовиков с применением взрывного устройства. Во время нападения пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения. Он получил осколочное ранение правой голени. Об этом сообщилив Следственном комитете.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами. „а“, „в“ части 2 статьи 105, части 1 статьи 222, статьи 317, части 1 статьи 222.1 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина мог убить семью после конфликта на бытовой почве. После этого он отправился к отделу полиции в городе Лиски и взорвал дверь. Подозреваемый скрылся на «Ниве» в сторону Острогожска.

По данным полиции, автомобиль принадлежит 34-летнему жителю Борисоглебска Воронежской области.

Нападение произошло 16 сентября, в 05:30. Неизвестный подъехал к зданию полиции в городе Лиски на «Ниве». При нем было оружие, сам нападавший был одет в военную форму и бронежилет. Он пытался попасть в здание с помощью взрывного устройства, которое было установлено на входную дверь.