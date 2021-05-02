Подозреваемого в нападении на архангельца, которого переехала машина, задержали

Предполагаемый грабитель, напавший на жителя Архангельска, которого после этого дважды переехала машина, задержан полицией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый нигде не работает. Ранее был неоднократно судим. В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия» (часть 2 статьи 161 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, 30 апреля утром во дворе дома на улице Никитова в Архангельске подозреваемый сильно ударил прохожего по голове. Пострадавший упал на землю. После этого злоумышленник вырвал у него из рук пакет с продуктами и сбежал с места преступления.

Пока мужчина лежал на земле, на него дважды наехал автомобиль. Водитель сдавал назад и не заметил, что прямо у него под колесами оказался человек. Дважды наехав на него, управлявший машиной наконец решил выглянуть из салона. Но даже когда он понял, что переехал мужчину, он не оказал ему помощь, а просто скрылся.

В ведомстве отметили, что личность водителя автомобиля уже установлена. В отношении него будут возбуждены административные дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека, и оставление места ДТП.

Водителя могут привлечь и к уголовной ответственности. Это будет зависеть от тяжести травм, которые получил пострадавший. По словам близких мужчины, его прооперировали и он находится в состоянии средней степени тяжести.