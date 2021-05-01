Житель Архангельска попал в больницу после того, как его оглушили, а затем дважды переехали на машине во дворе дома. Нападение произошло ранним утром. Очевидец нападения успел снять случившееся на видео.

На опубликованных во «ВКонтакте» кадрах видно, как мужчина идет по двору. Внезапно прохожий сильно бьет его голове. Пострадавший падает на землю, а нападавший быстро скрывается с места преступления.

Пока мужчина пытался прийти в себя, стоявшая рядом машина сдала назад и переехала его. Причем затем водитель продолжил движение уже вперед и переехал мужчину еще раз. Отъехав на несколько метров, управлявший авто человек все-таки вышел из салона, чтобы посмотреть, что мешало ему свободно развернуться. Он заметил лежащего на земле мужчину, но поспешил уехать.

По данным «АвтоПортала 29 RUS Архангельск — Северодвинск», после случившегося пострадавший смог добраться до квартиры. Там его супруга вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу, где он перенес операцию.

Двоюродная сестра мужчины рассказала, что видео ЧП она отнесла в полицию. Личность водителя, который переехал ее брата, а потом скрылся, уже установлена. Его объявили в розыск.

В паблике «708-й на связи» сообщили, что в областном главке МВД подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося. Официальных комментариев на сайте ведомства пока нет.