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    01 мая 2021, 15:51

    Мужчину избили и дважды переехали на машине во дворе жилого дома в Архангельске — СМИ

    Ольга Назаркина

    Житель Архангельска попал в больницу после того, как его оглушили, а затем дважды переехали на машине во дворе дома. Нападение произошло ранним утром. Очевидец нападения успел снять случившееся на видео.

    Мужчину избили и дважды переехали на машине во дворе жилого дома в Архангельске — СМИ

    На опубликованных во «ВКонтакте» кадрах видно, как мужчина идет по двору. Внезапно прохожий сильно бьет его голове. Пострадавший падает на землю, а нападавший быстро скрывается с места преступления.

    Пока мужчина пытался прийти в себя, стоявшая рядом машина сдала назад и переехала его. Причем затем водитель продолжил движение уже вперед и переехал мужчину еще раз. Отъехав на несколько метров, управлявший авто человек все-таки вышел из салона, чтобы посмотреть, что мешало ему свободно развернуться. Он заметил лежащего на земле мужчину, но поспешил уехать.

    По данным «АвтоПортала 29 RUS Архангельск — Северодвинск», после случившегося пострадавший смог добраться до квартиры. Там его супруга вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу, где он перенес операцию.

    Двоюродная сестра мужчины рассказала, что видео ЧП она отнесла в полицию. Личность водителя, который переехал ее брата, а потом скрылся, уже установлена. Его объявили в розыск.

    В паблике «708-й на связи» сообщили, что в областном главке МВД подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося. Официальных комментариев на сайте ведомства пока нет.