Подозреваемого в кровавой перестрелке под Анапой задержали

«Благодаря грамотно спланированных и проведенных следователем и следователя-криминалиста СКР по краю следственным действиям при оперативной поддержке полицейских местонахождение фигуранта установлено и он был задержан», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что задержанного 33-летнего мужчину также подозревают в незаконном обороте оружия.

Следствие полагает, что фигурант, находясь около одного из домов на улице Мира, выстрелил из пистолета в четырех мужчин. Тело 34-летнего погибшего было обнаружено в районе 41-го километра трассы «Новороссийск-Керчь». Раненые были доставлены в больницу, им до сих пор продолжают оказывать медицинскую помощь.

Пока следователи проводят допрос подозреваемого и решают вопрос о мере пресечения. Также назначена судебно-медицинская и баллистической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Друг детства погибшего, Тимур Сулейманов, сообщил «360», что не знает, чьи поминки проходили вчера. Но рассказал, что у мужчины осталась жена и дети. Друг охарактеризовал погибшего как хорошего и порядочного человека.