«Перестрелка была с армянами». История конфликта на похоронах под Анапой

В результате вооруженного конфликта на поминках в хуторе Заря под Анапой погиб человек и еще трое были ранены. Один из друзей погибшего сообщил «360», что перестрелка была с армянами.

Конфликт длится примерно год, и это не первая перестрелка. В течение прошлого года уже произошло несколько вооруженных конфликтов, в которых участвовал и собеседник редакции. Причиной вражды стали бизнес и некоторые другие обстоятельства.

Друг детства погибшего, Тимур Сулейманов, сообщил «360», что пока ничего не знает об обстоятельствах случившейся трагедии. Мужчина рассказал, что его друг жил в поселке Супсех. На чьи поминки он приехал на хутор, он не знает.

«Мне позвонили друзья и сказали, что Павла убили. Остались жена и двое малолетних детей. Хороший, порядочный человек, всегда приходил на выручку. Добрый и отзывчивый. В Супсехе никто не боится ответить обидчику. Все спортсмены. Анапа маленький город, все друг друга знают. Не бывает каких-то серьезных конфликтов. Поэтому представления не имею, как и почему все это произошло. Давно у него было кафе. Сейчас занимался авторазборкой. Собираемся с друзьями поехать к нему в дом. Павел человек в Анапе был очень известный, у него было много друзей», — рассказал Тимур.

Источник фото: телеканал «360»

Старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова сообщила редакции, что конфликт произошел на улице Мира. Неизвестны произвели выстрелы в четырех мужчин.

«В результате все они получили огнестрельные ранения. Трое пострадавших доставлены в больницы, где им оказывается медицинская помощь. Мужчина 1986 года рождения в результате причиненных повреждений скончался. Сейчас на месте работают следователи, криминалисты краевого управления следственного комитета», — рассказал Трифанова.

По ее словам, продолжается осмотр места происшествия, назначена экспертиза на предмет установления причин смерти погибшего. Совершившие это преступление сейчас разыскиваются.