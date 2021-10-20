Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала признательные показания

Женщина, задержанная по подозрению в расправе над девятилетней Соней в Вологде, призналась в ее убийстве. Ей назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений», — сказано в сообщении СУ СК по Вологодской области.

Следствие готовится предъявить ей обвинение по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Девочка ушла из дома 16 октября и не вернулась. Ее семья, которая считается неблагополучной, начала бить тревогу только на следующий день. Поздно вечером в воскресенье, 17 октября, тело ребенка нашли в одной из квартир Вологды.

Подозреваемой оказалась 40-леняя женщина, которая наблюдалась в психдиспансере и была лишена родительских прав. Местная жительница встретила Соню на улице и заманила к себе в квартиру сладостями.

По данным следствия, после того как женщина убила школьницу, она скрылась с места преступления и покинула регион. Ее обнаружили в поезде Санкт-Петербург — Мурманск и доставили в медучреждение Беломорска, позже ее перевезли в Вологду.

Прощание с девятилетней Соней пройдет 21 октября в кафедральном соборе Вологды. Девочку похоронят на Козицинском кладбище, сообщил мэр города Сергей Воропанов.