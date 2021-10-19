Стала известна дата прощания с убитой в Вологде 9-летней Соней

Прощание с убитой в Вологде девятилетней Соней пройдет 21 октября в городском кафедральном соборе. Как рассказал мэр Сергей Воропанов, церемония начнется в 10:00 по местному времени.

«Похоронят девочку на Козицинском кладбище», — написал Воропанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поиски пропавшей девочки продолжались два дня. Она не вернулась домой еще 16 октября, но поначалу родители не забили тревогу: решили, что ребенок остался ночевать у бабушки. Когда стало ясно, что школьница исчезла, на ее поиски отправились полицейские, волонтеры и неравнодушные местные жители.

Тело Сони обнаружили поздно вечером в воскресенье. Следователи установили подозреваемую — это местная жительница, с которой девочку видели в последний раз. По предварительным данным, она встретила ребенка на улице, привела Соню в свою квартиру и убила ее.

Потом женщина покинула регион — обнаружить ее удалось на территории Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска, решается вопрос о ее доставке в Вологду.