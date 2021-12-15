Подозреваемая в мошенничества экс-судья Хахалева улетела в Ереван

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева покинула Россию и отправилась в Армению. Об этом сообщили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Ее могут обвинить в служебном подлоге и мошенничестве.

«По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван, сведений о ее возвращении в Россию нет», — сказала секретарь коллегии. Его процитировало РИА «Новости».

ВККС дала согласие на открытие уголовного дела. Ранее коллегия лишила Хахалеву полномочий, затем ее уволили из суда.

Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году после того, как в Сети появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи. На мероприятии были Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Николай Басков и другие знаменитые артисты. Торжество могло обойтись, по данным СМИ, в два миллиона долларов.

Хахалева потом говорила, что свадьбу полностью организовал отец ее дочери — бизнесмен Роберт Хахалев. Мужчина заявила, что мероприятие обошлось ему в пять миллионов рублей, а артисты — это его друзья, которые приехали в качестве гостей.

По российскому законодательству судьи, даже если они бывшие, являются спецсубъектами. Дело против них могут открывать с согласия ВККС на основании запроса председателя Следственного комитета.