Подмосковный тренер украл у своего подопечного 25 миллионов рублей

Хоккейный тренер вместе с подельником два месяца следил за своим учеником, чтобы обокрасть его. Злоумышленники вынесли из квартиры потерпевшего в Подмосковье деньги и драгоценности на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленники <…> по фиктивным документам сняли квартиру недалеко от места проживания потерпевшего, за которым в последующем в течение двух месяцев вели наблюдение. Дождавшись, когда хозяин долгое время отсутствовал, правонарушители незаконно проникли через открытое окно к нему в жилище и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи», — рассказала Петрова.

По ее словам, общая сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и в течение двух дней вышли на след тренера и его подельника. Их задержали в Москве и завели уголовное дело по статье «Кража». Во время обыска правоохранители нашли часть похищенного имущества и пистолет. Как рассказал потерпевший руководитель коммерческой фирмы, тренер часто бывал у него в гостях и знал, где хранятся деньги.

Суд арестовал подозреваемых в краже. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их возможную причастность к другим кражам.