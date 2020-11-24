Два лжемедика украли 3 млн рублей у пенсионера из Подмосковья

Жителя Подмосковья обманули две женщины. Они представились медиками, а когда проникли в квартиру, обокрали хозяина. Как сообщил пострадавший, он сам открыл дверь двум неизвестным девушкам в масках.

Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, один из воров отвлекал внимание 88-летнего хозяина квартиры, в то время как второй лжемедик зашел в комнату и забрал со стола 3,31 миллиона рублей, которые лежали на столе.

Инцидент произошел 20 ноября 2020 года около 13:00. Сейчас похитителей ищут.