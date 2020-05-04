Подмосковный следователь задержал вооруженного грабителя в магазине. Видео

Сотрудник подмосковного СК стал свидетелем разбойного нападения на магазин в Орехово-Зуеве и помог задержать грабителя. Нападение и задержание попало на видео.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета, злоумышленник попытался ограбить магазин на Мадонской улице в Орехово-Зуеве 4 мая.

«Очевидцем этого стал находившийся неподалеку водитель машины ПКЛ Управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области Евгений Сальников. Он сразу проследовал за мужчиной в маске и увидел, что тот уже стоит за кассой. В этот момент, сотрудником СК было принято решение предотвратить ограбление и обезвредить мужчину», — сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что у грабителя при себе был нож. Он нанес несколько ударов в область лица, рук и груди сотрудника Следственного комитета. Несмотря на активное сопротивление, преступника удалось задержать, его забрали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

После нападения полицейские возбудили уголовное дело. Из-за нападения на сотрудника правоохранительных органов проводится проверка.