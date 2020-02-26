    26 февраля 2020, 21:03

    Калининградец верхом на коне помог задержать преступника

    Арина Гудилова

    Калининградский подросток помог полиции задержать вора. Молодой человек бросился за ним в погоню верхом на лошади.
    Калининградец верхом на коне помог задержать преступника

    Как сообщила пресс-служба местного МВД инцидент произошел 26 февраля.

    18-летний Денис Шипилов со своим питомцем находился недалеко от торгово-развлекательного центра, из которого выбежал мужчина. Следом за ним выскочила женщина с криками о помощи. Она рассказала, что грабитель утащил с прилавка телефон.

    Недолго думая, Шипилов сел на своего коня и поскакал за злоумышленником, параллельно позвонив в полицию. Находясь на линии с дежурной частью, подросток преследовал вора и сообщал полицейским, куда тот направляется.

    В результате слаженной работы грабитель был задержан. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Белоруссии был задержан грабитель-неудачник. Он перепутал помещения и залез в мебельный магазин вместо ювелирного. Разозлившись из-за собственного просчета, мужчина стулом разбил дверь здания, чем привлек внимание свидетелей, которые вызвали полицию.