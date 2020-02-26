Калининградец верхом на коне помог задержать преступника

Калининградский подросток помог полиции задержать вора. Молодой человек бросился за ним в погоню верхом на лошади.

Как сообщила пресс-служба местного МВД инцидент произошел 26 февраля.

18-летний Денис Шипилов со своим питомцем находился недалеко от торгово-развлекательного центра, из которого выбежал мужчина. Следом за ним выскочила женщина с криками о помощи. Она рассказала, что грабитель утащил с прилавка телефон.

Недолго думая, Шипилов сел на своего коня и поскакал за злоумышленником, параллельно позвонив в полицию. Находясь на линии с дежурной частью, подросток преследовал вора и сообщал полицейским, куда тот направляется.

В результате слаженной работы грабитель был задержан. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белоруссии был задержан грабитель-неудачник. Он перепутал помещения и залез в мебельный магазин вместо ювелирного. Разозлившись из-за собственного просчета, мужчина стулом разбил дверь здания, чем привлек внимание свидетелей, которые вызвали полицию.