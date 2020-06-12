Подмосковного сантехника заподозрили в серийном убийстве девушек
Сантехника из Подмосковья задержали по подозрению в серии убийств и изнасилованиях. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, все преступления совершены в Ступинском и Каширском городских округах.
По данным следствия, подозреваемый проникал в дома своих жертв, где сначала насиловал девушек, а потом убивал. Первые три преступления произошли в 2013, 2015 и 2020 году. Кроме того, в январе этого года сантехник проник на второй этаж жилого дома, где изнасиловал 10-летнюю школьницу.
Установить личность преступника следователи не могли достаточно долго. Но действия для его поимки не прекращались. В ходе расследования провели множество экспертиз, в том числе с ДНК, найденным на месте преступлений.
Кропотливая работа следователей помогла установить личность злоумышленника. После задержания на допросе мужчина признался в совершении убийств и изнасилований. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.