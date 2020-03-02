Подмосковного убийцу модели посадили на 9 лет. Ему назначили лечение у психиатра

Никулинский суд вынес решение по делу 33-летнего жителя Подмосковья за убийство 25-летней девушки. Ему назначено девять лет строго режима. Суд постановил выплатить семье погибшей 2,5 миллиона рублей за моральный ущерб.

Его амбулаторно будет лечить врач-психиатр в принудительном порядке. Осужденный не освобожден от отбывания наказания, лечение будет проходить параллельно с отбыванием срока.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны за компенсацию морального вреда. Из 10 миллионов запрашиваемых, с Гареева будет взыскано 2,5 миллиона.

Как сообщил «360» отец осужденного, он не согласен с вынесенным приговором.

«Очень суровый. Он никого не убивал», — сообщил Гареев-старший. По его мнению, его сына вынудили взять на себя вину.

«Будем апелляцию подавать. Правосудие не для всех людей одинаково. Если бы у меня были миллионы — откупил бы сына, уехал бы за границу и жил бы припеваючи», — заключил отец осужденного.

Тело Екатерины Караглановой было найдено в Москве 27 июля. С колото-резаными ранами ее нашли в чемодане в съемной квартире. 31 июля был задержан друг погибшей, который признал вину. Мотивом для убийства стало «унижение его сексуального достоинства и финансовых возможностей».

Девушка училась в медицинском университете и вела свой блог в Instagram.

Ранее другая инстаблогер решила отметить свой день рождения и удивить подписчиков эффектными фотографиями из бассейна. Для этого она и ее супруг использовали 25 килограммов сухого льда. В результате вечеринки погибли три человека.