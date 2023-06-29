Эксклюзив 29 июня 2023, 22:04 «Поддержки не было». Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве состояла на учете у психиатра Источник «360»: подозреваемая в убийстве ребенка в Москве состояла на учете у психиатра Telegram

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Мать убитого годовалого ребенка на Онежской улице в Москве, которую подозревают в совершении преступления, стояла на учете у психиатра. Об этом «360» рассказала сестра ее мужа.

Подозреваемая родилась и жила в поселке Снегири Московской области, позже переехала в квартиру своей бабушки. До рождения ребенка работала медсестрой.

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Первый приступ у молодой женщины случился 8 марта. Супруг пришел домой и обнаружил в квартире полицию, скорую и другие службы. Его жена сидела на стульчике и что-то бормотала. Женщину увезли, она пролежала в больнице две недели, а после выписки ее поставили на учет у психиатра, сообщила родственница.

«То ли это послеродовое, бывает. Она молодая, поддержки у нее в принципе никакой от родителей не было. Может быть, и это и сыграло роль, что у нее кукушка уехала, по-другому никак не назовешь», — поведала сестра.

Женщина пояснила, что погибший ребенок не был родным сыном ее брата. Пара поженилась уже после рождения ребенка.

«Проблема была конечно. Прописали таблетки. Не могу сказать, пила на их или нет», — сообщила собеседница.

Женщина также сообщила, что супруга брата регулярно посещала психиатра. Когда она ее видела последний раз, женщина не показалась ей больной.

Тело годовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажного дома на Онежской улице. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.