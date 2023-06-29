Эксклюзив 29 июня 2023, 20:03 «Спокойно все было». Источник рассказал о проживавших в квартире на севере Москвы, где нашли тело ребенка Источник «360»: в квартире, где нашли тело ребенка на Онежской улице, жили спокойные люди Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Москве в квартире многоэтажного дома на Онежской улице обнаружили тело годовалого мальчика с ножевыми ранениями. По предварительным данным прокуратуры, повреждения ребенку нанесла его 24-летняя мать. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что в этой квартире жили спокойные люди, они никогда не шумели, никаких конфликтов с соседями у них не было.

«Да, они были спокойные. Никакого шума не было на лестничной клетке. Спокойно все было здесь», — рассказал он.

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Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что на месте происшествия обнаружили нож со следами крови. В ведомстве заявили, что будут контролировать установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данным РЕН ТВ, о смерти ребенка полицейским рассказал глава семьи. Он вернулся домой и обнаружил, что мальчик мертв.

«Мужчина пришел домой и обнаружил, что жена убила ребенка», — рассказал собеседник телеканала.

В столичном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что сейчас следователи проверяют информацию о наличии у подозреваемой психических расстройств. Также правоохранители допрашивают сожителя женщины, который обнаружил тело ребенка.