«Черная вдова» за аферы пойдет под суд на Кубани

Жительница Армавира (Краснодарский край) вступала в брак с одинокими стариками и продавала их недвижимость, а деньги присваивала себе. Сами мужья вскоре после этого умирали. Историей заинтересовались правоохранители, уголовное дело уже передано в суд.

По данным следствия, с 2013 по 2019 годы 53-летняя жительница Армавира подыскивала одиноких стариков. В этом ей помогали дочери, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Чаще всего женщина выходила за пенсионеров замуж. В других случаях ее дочери выдавали себя за родственниц пожилого человека. Мошенницы убеждали своих жертв составить завещание в их пользу или оформить дарственную, затем имущество перепродавалось доверенным лицам. В некоторых случаях сведения о «жертвах» предоставляла 57-летняя жительница города Новокубанска, которая занималась риэлтерской деятельностью.

На похищенные деньги подозреваемые приобрели права собственности на земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей.

«Установлена причастность фигурантов к 12 фактам противоправной деятельности, 11 потерпевших умерли в период с 2013 по 2019 годы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело четырех жительниц Кубани в возрасте от 33 до 57 лет о мошенничестве и легализации преступных доходов направлено в суд. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчину задержали в Ленинградской области по подозрению в мошенничестве. Предположительно, он обманул 88-летнюю женщину, представившись ее сыном. Мужчина позвонил пенсионерке на сотовый телефон и начал давить на жалось, заявив о проблемах с законом. Лженаследник попросил у «матери» деньги. Женщина передала неизвестному человеку, который пришел в ее квартиру, 40 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. В среду, 3 февраля, 39-летний подозреваемый был задержан.