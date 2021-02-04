Мужчину задержали по делу о вымогательстве денег у пенсионерки под видом ее сына

В середине декабря прошлого года жительница Петербурга обратилась в полицию. Она рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился ее сыном. Собеседник начал давить на жалось и заявил о проблемах с законом. Лженаследник попросил у «матери» деньги. Женщина передала неизвестному человеку, который пришел в ее квартиру, 40 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. В среду, 3 февраля, правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого во Всеволожске. Ранее он был судим за мошенничество.