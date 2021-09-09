Почти 100 кг икры изъяли у браконьеров на Камчатке

Совместная инспекторская группа Росрыболовства, ГИБДД и рыбопромышленной ассоциации «Река Большая» на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково задержала автомобиль, на котором злоумышленники пытались вывезти из района промысла почти 100 килограммов красной икры без документов.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление камчатской ассоциации. На 87-м километре трассы был задержан автомобиль с пятью мешками лососевой икрой-сырцом общим весом 99,2 килограмма. Водитель не смог предъявить документы на право добычи и транспортировки.

Его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ущерб от незаконного промысла превысил 2,7 миллиона рублей.

«Для заготовки центнера икры, браконьеры пустили под нож 1,7 тонны рыбы. Это порядка 650 самцов и самок, которые уже не попадут на нерестилища, а будут гнить в кустах на берегу или в реке», — сообщили в ассоциации.

На днях на берегах реки Лазовая на Сахалине местные жители обнаружили семь крупных могильников. В ней браконьеры оставили гнить около 100 тонн выпотрошенной горбуши.