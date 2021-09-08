Около 100 тонн горбуши выбросили браконьеры на Сахалине

На берегах реки Лазовая на Сахалине местные жители обнаружили крупные могильники. В них была найдена выпотрошенная браконьерами рыба. По подсчетам экологов, неизвестные лица бросили гнить около 100 тонн горбуши.

По данным газеты «Известия», это было сделано во время незаконной добычи красной икры. Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Сахалинской области Тамара Журавская сообщила изданию, что были организованы мероприятия для пресечения браконьерства. Возможно, последует прокурорское реагирование.

В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен, потому последние две недели горбуша зашла на нерест в Лазовую в значительных объемах.

Как заявил председатель совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын браконьеры воспользовались этим и ловили рыбу для заготовки икры. Тушки они выбрасывали на берег. По данным Лисицына, на небольшом участке реки было найдено семь могильников. Судя по состоянию рыбы, лов продолжался не более недели и работали одновременно несколько бригад, прочесывавших реку бреднем.

«По оценке экологов, было выброшено рыбы около 100 тонн, это значит, что нарезано, предположительно, около 4,5 тонн красной икры. Если ее переработать, можно получить как минимум около девяти миллионов рублей. Легальный бизнес этим не занимается. Речь, скорее, о криминале», — подчеркнул исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин.

По его мнению, действует преступная группировка, с транспортом, промышленными орудиями лова. Злоумышленники также наверняка располагали графиком работы инспекторов и полиции на этой реке.

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк считает, что речь может идти не менее чем о 20 тоннах красной икры. Вывези такой объем на материк бесследно невозможно.

«Скорее всего, это некая структура, которая повязала всех: и население, и криминал, и местные власти», — посетовал он.

Эксперты предсказали, что красная икра к новогодним праздникам рекордно подорожает. Оптовые цены вырастут до 3,7-4 тысяч рублей за килограмм, розничные — до 5-6 тысяч рублей.