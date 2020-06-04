Боец Росгвардии рассказал, почему застрелили екатеринбуржца с обоями. Видео

Екатеринбуржец Владимир Таушанков, застреленный 1 июня бойцами Росгвардии при штурме его квартиры после разбойного нападения на магазин, угрожал представителям власти ножом и распылил газовый баллончик.

Об этом сообщил один из бойцов Росгвардии, участвовавший в задержании. Видеоролик был опубликован Следственным комитетом РФ, после возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

«Пытались пообщаться, выйти на контакт с человеком. Было слышно, что он неоднократно подходил к „глазку“ в двери, ходил по квартире. Но на просьбы выйти и рассказать о своем видении ситуации никак не реагировал. Когда дверь вскрыли, Владимир стоял посреди коридора с кухонным ножом. Он попытался спрятаться в комнате. Там я его нашел уже с газовым баллончиком в другой руке. Я представился и показал удостоверение. Но на мои просьбы бросить нож и газовый баллончик Владимир не реагировал», — рассказал участник штурма квартиры.

Напомним, росгвардейцы попытались задержать Владимира Таушанков после того, как он совершил нападение на один из торговых центров. Он украл четыре рулона обоев. При задержании мужчина вел себя агрессивно. Он скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.