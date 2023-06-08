Криминал 08 июня 2023, 22:41 Победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова задержали в Москве Безсонов: спецназ задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова Telegram

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Спецназовцы провели задержание участников Русского добровольческого корпуса* в Москве. Среди задержанных оказался победитель 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Буриков (Дмитрий Волхов), сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале «Неофициальный Безсонов».

«Напомню, что РДК* — сформированное в августе 2022 года подразделение русских добровольцев, воюющих на стороне Украины с 2014 года. РДК* находится в подчинении ГУР», — написал он.

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По словам Безсонова, одним из задержанных участников РДК* стал участник телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Буриков, который много лет дружил с лидером РДК* Денисом Капустиным.

В ходе досмотра у задержанных нашли атрибутику с нацистской символикой и листовки с агитациями.

Ранее сотрудники УФСБ задержали на территории Запорожской области гражданина Украины, который планировал совершить теракты. При задержании он оказал вооруженное сопротивление.

*Организатор «Русского добровольческого корпуса» внесен в список террористов и экстремистов.