По обвинению в мошенничестве и созданию ОПС арестован экс-министр труда Дагестана

Махачкалинский суд арестовал до 27 мая включительно бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова. Он был задержан 9 апреля по подозрению в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве в особо крупном размере. Нанесенный ущерб оценивается в 620 миллионов рублей.

Как сообщает республиканский Следком, Ибрагимову предъявлено обвинение по статьям о создании и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, и о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи считают, что в 2017–2018 годах Ибрагимов создал в Дагестане ОПС. В нее вошли структурные подразделения министерства труда и социального развития республики. Они в крупном размере похищали средства, выделенные на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Денежные средства <…> похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества», — сообщила пресс-служба ведомства.

До последнего времени Ибрагимов был врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

В Москве был арестован начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаев по обвинению в пособничестве террористам, устроившим взрывы в московском метро десять лет назад.