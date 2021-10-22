«Только хотели свадьбу играть». Жители рязанского поселка рассказали о погибших при взрыве на пороховом заводе

При взрыве и пожаре на пороховом заводе в Рязани погибли 17 человек. У всех остались семьи. Почти для каждого жителя поселка Лесного Шиловского района случившееся стало трагедией.

На заводе в разное время работали многие сельчане, поэтому переживают за лишившиеся близких семьи все.

«Мы очень все скорбим. Это просто трагедия для всех. Все молодые, до 50 лет, у всех были планы на жизнь. Я сама отработала на этом заводе сколько лет», — рассказала «360» Галина Рыжикова.

Она была знакома с мастером Еленой Туляковой, которую назвала доброй души человеком, веселой и энергичной женщиной. Еще одна бывшая коллега Елены расплакалась, узнав о ее гибели.

У всех, кому не удалось выжить при взрыве под Рязанью, остались семьи. У кого-то — совсем маленькие дети. У грузчика Александра Соловьева три месяца назад родилась дочь. 33-летний мужчина планировал жениться на матери своего ребенка.

«Хотели только свадьбу играть, подали заявление», — пояснила Татьяна Пантелеева, которая так и не стала Александру официально тещей.

У жительницы Лесного Елены Кондратьевой на заводе погиб друг юности, 30-летний Михаил Сычев. У него растет дочь от первого брака и есть маленький ребенок от незарегистрированных отношений.

Хорошо отзываются люди и о Викторе Аникине — хорошем парне и футболисте. У него тоже осталась семья, как и у остальных погибших.

Взрыв и пожар в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области произошли утром 22 октября в цеху по производству пороха. Погибли 17 человек. В СК завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Власти региона объявили 25 октября днем траура по погибшим. Их семьям выплатят по миллиону рублей.