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    15 октября 2021, 19:50

    По делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью арестовали второго подозреваемого

    Суд отправил подозреваемую в ритуальном убийстве подростка под Рязанью в СИЗО до 10 декабря

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    Девушке, которую подозревают в ритуальном убийстве подростка в Рязанской области, избрали меру пресечения. Марию Корнееву отправили под стражу почти на два месяца, сообщил корреспондент «360».

    По делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью арестовали второго подозреваемого

    Решение вынес Советский районный суд Рязани. Спортсменку арестовали на один месяц и 27 суток — по 10 декабря включительно.

    До начала заседания Корнеева заявила журналистам, что непричастна к убийству 15-летнего мальчика.

    «Меня подставили», — процитировало РИА «Новости» девушку.

    В ходе заседания к материалам дела приобщили выписки с прошедшей очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.

    По версии бывшего отчима убитого, Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело 15-летнего подростка. Намерений убивать мальчика у нее не было, в дом заходила именно спортсменка. На допросе она заявила, что оставалась в машине, а мужчина пошел в здание «что-то взять». Вернувшись, он якобы попросил помочь в уборке помещения. Там подозреваемая увидела кровь.

    Защита Корнеевой просила посадить ее под домашний арест, но суд решил иначе. Адвокаты спортсменки намерены обжаловать вынесенное решение.