По делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью арестовали второго подозреваемого

Девушке, которую подозревают в ритуальном убийстве подростка в Рязанской области, избрали меру пресечения. Марию Корнееву отправили под стражу почти на два месяца, сообщил корреспондент «360».

Решение вынес Советский районный суд Рязани. Спортсменку арестовали на один месяц и 27 суток — по 10 декабря включительно.

До начала заседания Корнеева заявила журналистам, что непричастна к убийству 15-летнего мальчика.

«Меня подставили», — процитировало РИА «Новости» девушку.

В ходе заседания к материалам дела приобщили выписки с прошедшей очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.

По версии бывшего отчима убитого, Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело 15-летнего подростка. Намерений убивать мальчика у нее не было, в дом заходила именно спортсменка. На допросе она заявила, что оставалась в машине, а мужчина пошел в здание «что-то взять». Вернувшись, он якобы попросил помочь в уборке помещения. Там подозреваемая увидела кровь.

Защита Корнеевой просила посадить ее под домашний арест, но суд решил иначе. Адвокаты спортсменки намерены обжаловать вынесенное решение.