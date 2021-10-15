Подозреваемого в ритуальном убийстве подростка под Рязанью арестовали на два месяца

Бывшего отчима 15-летнего подростка, которого убили в Рязанской области во время обряда, арестовали на два месяца. Решение вынес Советский районный суд Рязани.

Под стражей мужчина пробудет до 10 декабря. По подозрению в убийстве также была задержана 29-летняя жительница Подмосковья. Ее тоже доставили в суд.

Накануне бывший отчим погибшего школьника заявил, что ребенка убила его знакомая, которая хотела провести ритуал. Причем, по его словам, убила случайно, потому что изначально хотела только стукнуть его по голове гаечным ключом, чтобы оглушить. Мужчина добавил, что обнаружил на теле ребенка две ножевые раны.

Труп был найден в лесу. Его засыпали землей и мусором. Мальчика искали почти пять дней. После того, как он был найден мертвым, следователи задержали подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Мать подозреваемой в убийстве ранее заявила, что ее дочь стала увлекаться оккультизмом после знакомства с этим жителем Рязанской области. До этого она, по словам женщины, просто жгла свечи.