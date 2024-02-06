Криминал 06 февраля 2024, 13:27 Планировавший теракты житель Чувашии попал под уголовное дело о госизмене ФСБ: планировавший теракты 20-летний житель Чувашии попал под следствие РИА «Новости»

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Двадцатилетний житель Чувашии планировал совершать теракты на российских предприятиях по заданиям спецслужб Украины. Парень попал под уголовное дело о государственной измене, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по республике.

По версии следствия, молодой человек наладил сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет. За теракты ему пообещали вознаграждение. Ранее парень уже попадал в поле зрения правоохранителей — его подозревали в совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры (статья 205 УК РФ). Теперь же уголовное дело возбудили по статье 275 УК РФ (госизмена). Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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Ранее по подозрению в том же преступлении задержали жителя Камчатки, долго жившего на Украине. Предварительно, он по своей инициативе стал сотрудничать с СБУ и поставлял ей данные о работе погранслужбы ФСБ России и участниках спецоперации.